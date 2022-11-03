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    • 03.11.2022 10:26
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    • 03.11.2022 10:41
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    Savunma sanayinin yeni imzası: Milli füze Khan'ın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

    Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artırırken, ihracatla ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Türk mühendisler tarafından üretilen bir savunma sanayi ürünü daha ilk ihracatını gerçekleştirmek üzere. ROKETSAN, Uzun Menzilli Topçu Füzesi Khan'ın ilk ihracatını Endonezya'ya yapacak. ROKETSAN'ın ihracatını gerçekleştireceği füze 280 kilometre menzile sahip bulunuyor. Uluslararası iş ortaklarıyla katmanlı hava savunma sistemine ait orta ve uzun menzilli 2 ayrı sistemi de Endonezya'ya kazandıracak.

    AJANSLAR
    Milli füze Khan’ın ilk ihracatı yapılacak

    Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi ROKETSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı.

    2 ANLAŞMA İMZALANDI
    ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Güneydoğu Asya pazarının şirket için çok önemli olduğunu, fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

    Güneydoğu Asya'nın gelişen ekonomisi ve nüfusuyla birlikte, jeopolitik etkileri de düşünüldüğünde önemini gelecek yıllarda devam ettireceğini vurgulayan Kurtuluş, geçmişteki tecrübelerle bu yılki fuara katılım sağladıklarını ifade etti.

    Kurtuluş, ROKETSAN'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunduğuna işaret ederek, Endonezya Savunma Bakanlığının Türkiye ve Türk savunma sanayisine gösterdiği teveccüh ve güven sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla 2 anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

        280 KİLOMETRE MENZİL
        Murat Kurtuluş, şunları kaydetti:
        İmzaladığımız sözleşmelerle ilk ürünlerimizi yakın dönemde Endonezya Savunma Bakanlığının hizmetine sunmuş olacağız. İki ayrı konu söz konusu. Birincisi Karadan Karaya Uzun Menzilli Topçu Sistemi Khan. Bu sistem 280 kilometre menzile kadar ve savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir silah sistemi. Khan sistemini ilk defa Endonezya ordusunun kullanımına vermiş olacağız.

        KATMANLI HAVA SAVUNMA
        İkinci konu katmanlı hava savunmaya yönelik. Endonezya Savunma Bakanlığının bu konudaki gereksinimleri farklıydı. Bunlarla ilgili uluslararası iş ortaklarımızla beraber yeni bir model geliştirdik. Teknik ve finansal bir model oluşturuldu. Burada katmanlı hava savunma sistemine ait ilk ürünlerimizi orta ve uzun menzilli 2 ayrı sistem olarak hizmetlerine sunmuş olacağız.

        Önümüzdeki dönemlerde yakın hava savunma sistemleri konusunda da görüşmelerimiz olacak.

            YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI
            Endonezya'da ROKETSAN ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını dile getiren Kurtuluş, "Endonezya adalardan oluşan, çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda ihtiyaçları olan, bu anlamda potansiyel taşıyan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzalarını attığımız iş birliğinin yakın dönemde çok daha fazlasını geliştirmek amacı ve ümidindeyiz." dedi.

            İLK TEST KARADENİZ'DE
            Abu Dabi'de gerçekleştirilen İDEX-2017 Savunma Sanayii Fuarında Türk Savunma Sanayii adına bir sürpriz yaşandı. ROKETSAN tarafından üretilen ve yerli adı "BORA" olacak olan uzun menzilli füze sisteminin ihraç versiyonu "Khan" ismiyle ilk kez ortaya çıktı.

            ROKETSAN İDEX-2017'de uzun menzilli füze sistemine ait broşür bir yayınladı.

            Sistemin tam olarak menzili hakkında bilgi verilmezken, Roketin çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kg ve savaş başlığı 450 kilogram olan füzenin sapma (cep) oranı <50 m="" olduğu="" açıklandı.="" roketin="" gnss="" ins="" ve="" sadece="" ins="" navigasyon="" olarak="" hedefe="" yönelen="" iki="" türü="" çeşidi="">

            Khan Füzesinin ihraç versiyonu olduğu düşündüğünde menzilinin +280 km olduğu düşünülmektedir. Bora füzesinin ise menzili tam olarak bilinmemektedir.

            Ülkemizin ilk uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyan Khan'ın testleri Karadeniz'de yapılmıştı.
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                Haberler Güncel Savunma sanayinin yeni imzası: Milli füze Khan'ın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak
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