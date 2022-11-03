Savunma sanayinin yeni imzası: Milli füze Khan'ın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

İLK TEST KARADENİZ'DE

Abu Dabi'de gerçekleştirilen İDEX-2017 Savunma Sanayii Fuarında Türk Savunma Sanayii adına bir sürpriz yaşandı. ROKETSAN tarafından üretilen ve yerli adı "BORA" olacak olan uzun menzilli füze sisteminin ihraç versiyonu "Khan" ismiyle ilk kez ortaya çıktı.

ROKETSAN İDEX-2017'de uzun menzilli füze sistemine ait broşür bir yayınladı.

Sistemin tam olarak menzili hakkında bilgi verilmezken, Roketin çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kg ve savaş başlığı 450 kilogram olan füzenin sapma (cep) oranı <50 m="" olduğu="" açıklandı.="" roketin="" gnss="" ins="" ve="" sadece="" ins="" navigasyon="" olarak="" hedefe="" yönelen="" iki="" türü="" çeşidi="">