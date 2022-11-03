Savunma sanayinin yeni imzası: Milli füze Khan'ın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi ROKETSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı.
2 ANLAŞMA İMZALANDI
ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Güneydoğu Asya pazarının şirket için çok önemli olduğunu, fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Güneydoğu Asya'nın gelişen ekonomisi ve nüfusuyla birlikte, jeopolitik etkileri de düşünüldüğünde önemini gelecek yıllarda devam ettireceğini vurgulayan Kurtuluş, geçmişteki tecrübelerle bu yılki fuara katılım sağladıklarını ifade etti.
Kurtuluş, ROKETSAN'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunduğuna işaret ederek, Endonezya Savunma Bakanlığının Türkiye ve Türk savunma sanayisine gösterdiği teveccüh ve güven sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla 2 anlaşma imzaladıklarını bildirdi.