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    • 15.12.2022 17:04
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    Kahramanmaraş’ta 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ta iki okulda 30 öğrenci, yedikleri gıdalardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin okullarda düzenlenen ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliklerinde yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

    30 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Gıda zehirlenmesi mi?

    Edinilen bilgiye göre, ilk olay Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Çiçek Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda bir grup öğrencinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine 4 ambulans sevk edildi. Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 14 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İkinci olay ise Andırın ilçesi Çiçekli Mahallesi'ndeki Çiçekli İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okulda yedikleri gıdadan zehirlendikleri ileri sürülen 16 öğrenci için sağlık ekipleri okula intikal etti.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenciler Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Öğrencilerin okullarda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliklerinde yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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