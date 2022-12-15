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    • Güncel
    • 15.12.2022 22:07
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    • 15.12.2022 22:27
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    İmamoğlu Saraçhane'de şovda, İstanbullu yollarda mağdur! İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine patladı

    Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alırken, tüm hukuk yollarının açık olmasına rağmen Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna girişti. İstanbullu ise toplu ulaşım çilesiyle baş etmeye çalıştı. Sultangazi'de İETT otobüsünün camı patlayarak bir yolcunun üzerine döküldü. Şoför ise 'camı kim kırdı' diyerek yolcuları azarladı.

    İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine döküldü

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştiği mağduriyet tiyatrosu tam gaz devam ederken, İstanbullu mağdur olmaya devam ediyor.



    İSTANBULLUNUN GÜVENLİK SORUNU: İETT
    Son olarak İstanbullunun güvenlik sorunu haline gelen İBB'ye bağlı İETT'lerde yeni bir kaza daha yaşandı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünün camı büyük bir gürültü ile patlayarak yolcunun üzerine döküldü.



    İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı.

    Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Sultangazi hattında çalışan 36ES kodlu İETT otobüsü kasisten hızlı geçti.



        Yolcu güvenliğinin sağlanması için ara bölmede bulunan cam büyük bir gürültü ile patlayarak Nurullah Kaçucu isimli vatandaşın üzerine döküldü.



        YOLCULARI AZARLADI
        Olay sonrası yolcular şaşkına dönerken, İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı. Yolcular ise kimsenin kırmadığını aksine kendisinin kasisten geçerken yavaşlamak yerine hızlı geçtiği için camın kırıldığını belirtti.



        Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitmek üzere yoluna devam etti.

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        İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine döküldü
        Haberler Güncel İmamoğlu Saraçhane'de şovda, İstanbullu yollarda mağdur! İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine patladı
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