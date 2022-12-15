İmamoğlu Saraçhane'de şovda, İstanbullu yollarda mağdur! İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine patladı





İSTANBULLUNUN GÜVENLİK SORUNU: İETT

Son olarak İstanbullunun güvenlik sorunu haline gelen İBB'ye bağlı İETT'lerde yeni bir kaza daha yaşandı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünün camı büyük bir gürültü ile patlayarak yolcunun üzerine döküldü.