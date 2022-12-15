İmamoğlu Saraçhane'de şovda, İstanbullu yollarda mağdur! İETT otobüsünün camı yolcunun üzerine patladı

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştiği mağduriyet tiyatrosu tam gaz devam ederken, İstanbullu mağdur olmaya devam ediyor.
İSTANBULLUNUN GÜVENLİK SORUNU: İETT
Son olarak İstanbullunun güvenlik sorunu haline gelen İBB'ye bağlı İETT'lerde yeni bir kaza daha yaşandı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünün camı büyük bir gürültü ile patlayarak yolcunun üzerine döküldü.
İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Sultangazi hattında çalışan 36ES kodlu İETT otobüsü kasisten hızlı geçti.