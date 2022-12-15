'Demir Yumruk' soruşturmasında son dakika gelişmesi! Melih Karabacak grubuna dava açıldı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında 3'ncü dava, 136 şüphelinin bulunduğu Melih Karabacak grubuna açıldı. İddianamede, Karabacak'ın da arasında bulunduğu 5 örgüt yöneticisi için 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 43 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 2 yıldan 39 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişinin bulunduğu Erol Eşrefoğlu (Evcil) ile 46 kişinin bulunduğu Hüseyin Eryılmaz grubuna dava açılmıştı.



Detaylar gelecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN