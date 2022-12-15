AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF akademik TAKVİM 2022-2023!

AUZEF final sınavına az bir süre kala öğrenciler sınava dair bir çok soruya yanıt aramaya başladı. AUZEF final sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı açıklandı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? İşte AUZEF sınav TAKVİM 2022-2023!
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Aralık ayı AUZEF final sınavları 24 Aralık - 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 4 - 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Henüz mezuniyet üç ders sınavı için tarih duyurulmadı.