AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF akademik TAKVİM 2022-2023!

AUZEF final sınavına az bir süre kala öğrenciler sınava dair bir çok soruya yanıt aramaya başladı. AUZEF final sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı açıklandı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? İşte AUZEF sınav TAKVİM 2022-2023!