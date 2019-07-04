Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'nda HDP Grup Başkanvekili, konuşma yaptığı sırada İyi Parti vekillerine hitaben konuşunca ortalık karıştı.
Kurtalan İyi Partililere, HDP ve PKK'ya gönül verenlere sayenizde Meclis'tesiniz diyince tartışma uzun süre sürdü, oturuma ara verildi.
Tartışmanın Meclis tutanaklarında yer alan tam metni:
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