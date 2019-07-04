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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 10:13

-'nin oy kavgasının tamamı tutanaklarda! İşte tam metni

'li Fatma Kurtalan'ın sıralarına "Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz" demesiyle başlayan tartışma Genel Kurul'da uzun süre devam etti. İşte oy kavgasının Meclis tutanaklarında yer alan tam metni...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'nda HDP Grup Başkanvekili, konuşma yaptığı sırada İyi Parti vekillerine hitaben konuşunca ortalık karıştı.

Kurtalan İyi Partililere, HDP ve PKK'ya gönül verenlere sayenizde Meclis'tesiniz diyince tartışma uzun süre sürdü, oturuma ara verildi.

Tartışmanın Meclis tutanaklarında yer alan tam metni:

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