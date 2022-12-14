Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Artık kendimiz üretip ucuza satacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." müjdesini açıklamıştı. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını açıklandı.
AKÇAY KÖYÜ'NDE PETROL KEŞFİ
Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi. Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler araştırılıyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi.
GABAR DAĞI'NDA BÜYÜK ÇALIŞMA
Şırnak'ta 2020 yılında yapılan sismik çalışmalardan sonra Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Petrol rezervinin keşfedilmesinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Gabar Dağı'nda büyük çalışmalar imza atıldı.
4 KUYUDA GÜNLÜK 5 BİN VARİL
2020 yılında yapılan ilk kuyu çalışmasının sonunda 13 Eylül 2021'de Şehit Astsubay Esma Çevik'in adının verildiği 'Şehit Esma Çevik-1' kuyusu faaliyete alındı. Ardından bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran TPAO bölgede 7 alanda çalışmaları yoğunlaştırdı. 7 kuyu çalışması başlatan TPAO şuana kadar 4 kuyuyu faaliyete alarak günlük yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarıyor.