Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Artık kendimiz üretip ucuza satacağız

"DAHA BAĞIMSIZ DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Dış devletlerden pahalı alıp, pahalı sattığımız petrolü artık kendi ülkemizde üretip kendi halkımıza daha ucuza sunacağız Allah'ın izni ile. Türkiye bu durumda hem ekonomik olarak hem de başka devletlere karşı daha güçlü duracak. 2023'e girerken ekonomik olarak daha bağımsız daha güçlü bir ülke olacağız petrol sayesinde"

"GENÇLERİMİZE İSTİHDAM ALANI OLUŞUYOR"

Akçay Köyü sakinlerinden Hasan İnce ise, "Petrolün köyümüzde çıkması çok güzel bir şey. Köyümüz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güneydoğuda işsizlik fazla bununla birlikte burada iş istihdamı olacak." dedi.