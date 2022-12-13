Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Saha ilk kez görüntülendi!

'TÜRKİYE'NİN FİLOSU VE MÜHENDİSLİK EKİBİ KARADA DA VAR'

Türkiye bu noktaya gelirken şu da bir gerçek komşularımız yaklaşık bin metre, bin 500 metre gibi rakamlarda petrol çıkarılırken Türkiye'nin genel sahasında 3 bin 4 binlerde bulunuyor. Petrolün fiyatı ucuzken sizin çıkarmanız fizibil olmuyor. Buradaki maliyetler Türkiye için bunu ekonomikleştiriyor. İkincisi Türkiye'nin doğal gaz aramaları ve petrol aramaları ile ilgili denizde kurmuş olduğu filosu ve ciddi mühendislik ekibi var. Bu aslında Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de bu görülüyor. Ancak benzer durum kara tarafında da var.

'PETROL ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARMA İHTİMALİ VAR'

Türkiye milli enerji ve maden politikası çerçevesinde bundan 5 yıl önce başlattığı hamle ile karadaki aramalarını yoğunlaştırmıştı. O sebeple 5 yıl öncesine kadar petrol üretimini 2 katına çıkardı. Şu an da mevcutta olanın 2 katına çıkarma ihtimali var.

'DENİZDE DE PETROL İHTİMALİ VAR'

Bu tabi son olmayacaktır. Türkiye karadaki aramalarına devam edecektir. Sadece karada değil doğal gazı bulduğumuz denizdeki aramalarda da petrole ulaşma ihtimalimiz vardır. Türkiye'nin hem doğal gaz hem petrolde bulacağı her bir varil petrol ya da metreküp doğal gaz Türkiye'nin enerji ithalatını azalttığı gibi cari açığın azaltılmasına sebep olacaktır.

Türkiye, 2020 yılında 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı yaparken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir yıllık fatura ile karşılaşmaktadır. O yüzden her damla petrol ve her metreküp doğal gazın Türkiye topraklarından çıkması önemi büyüktür.