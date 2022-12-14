50 milyon kişinin kimlik bilgisini çalan kripto para dolandırıcılarına operasyon: 88 gözaltı kararı

İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadinde bulunup, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonrası deşifre etti.



'PHISHING OLTALAMA' İLE DOLANDIRICILIK

Şebeke üyelerinin, günlük kiraladıkları evlerde, apart otel odalarında paneller kurarak, sahte internet siteleri oluşturdukları, 'phishing oltalama' denilen dolandırıcılık linkleri oluşturup, sosyal medya hesapları ile internet siteleri üzerinden paylaşım yaptıkları, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderdikleri birçok kişinin banka kartı ve hesaplarına erişim sağladıkları, daha sonra kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.