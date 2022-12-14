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    • Güncel
    • 14.12.2022 10:36
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    • 14.12.2022 10:36
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    FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı: 5 gözaltı

    Türkiye'den kaçmak için fırsat kollayan FETÖ'cülere Hudut Kartallarımız göz açtırmıyor. Edirne’de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Sınırda FETÖ’cü avı! 5’i daha paketlendi

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

    Jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

    Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.S, Y.Ö, M.G, B.S ve H.A.B. yakalandı.

    Gözaltına alınan bu terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    2 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
    Öte yandan dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yine Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri G.Y. ve Y.E.D, jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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