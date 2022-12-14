Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'daki 3'lü zirvede önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da.
AVAZA'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Başkan Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün çok farklı ve anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz.
TÜRKMEN GAZI İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE
Hedefimiz yeni imkanları değerlendirmek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Diplomasiye fırsat verilmesi halinde barış yolu açılır.
TİCARET KORİDORU
Ticaret hacmini geliştirmek için gayretleri artırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ve vizeler kaldırılmalı.
TÜRKMEN GAZI
Türkmen doğal gazının nakli için çalışmaya başlamalıyız.