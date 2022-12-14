Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2022 08:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2022 12:16
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'daki 3'lü zirvede önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor. Başkan Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Türkmen gazının taşınması için çalışmalara başlanmasının gerektiğini altını çizen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmini geliştirmek için gayretleri artırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ve vizeler kaldırılmalı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkmen gazı için 3’lü zirve

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da.

    AVAZA'DA ÜÇLÜ ZİRVE
    Başkan Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Bugün çok farklı ve anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz.

    TÜRKMEN GAZI İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE
    Hedefimiz yeni imkanları değerlendirmek.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
    Diplomasiye fırsat verilmesi halinde barış yolu açılır.



    TİCARET KORİDORU
    Ticaret hacmini geliştirmek için gayretleri artırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ve vizeler kaldırılmalı.

    TÜRKMEN GAZI
    Türkmen doğal gazının nakli için çalışmaya başlamalıyız.

        ÜÇ LİDERLE BİR ARAYA GELDİ
        Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

        AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
        Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

        Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla dar katılımlı ve heyetlararası görüşmeler gerçekleştirdi.

            Başkan Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi.

            Üç lider, dar katılımlı toplantının ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

            TÜRKMENİSTAN ULUSAL KONSEYİ HALK MASLAHATI BAŞKANI GURBANGULU BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ
            Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

            Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

            Türkmen gazı için 3'lü zirve

            TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SERDAR BERDİMUHAMEDOV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
            Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

            Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

                ÜÇLÜ ZİRVEDEKİ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI ENERJİ
                3'lü zirvede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada. Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.

                "TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapmıştı.

                BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM | VİDEO İZLE

                Buradaki konuşmasında Türkmen gazının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da, İlham Bey'in olması, o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." dedi.

                Erdoğan-Aliyev-Berdimuhamedov buluşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak. Ardından devlet başkanları, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirilecek.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ekrem, Kılıçdaroğlu’na omuz attı
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'daki 3'lü zirvede önemli açıklamalar
                    SON DAKİKA