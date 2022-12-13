Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a hareketi öncesi önemli açıklamalar



TÜRKMENİSTAN MİLLETVEKİLİNDEN ÜLKESİNİN DOĞAL GAZ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLDUĞU MESAJI

Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğal gazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan'ın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Geldiyev, yaptığı açıklamada, bu yıl Türkmenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsızlığının yasal statüsünün uluslararası olarak tanınması sürecinde özellikle önemliydi. Bu temel siyasi destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan'ın dış politikasındaki konumunu güçlendirmektedir."