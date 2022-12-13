Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a hareketi öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Başkan Erdoğan Türkmenistan'a hareketi öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Azerbaycan ve Türkmenistan ile iş birliğimiz güçleniyor. Enerji, ulaştırma, ticaret alanlarında görüşmeler olacak.
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ
Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.
Antalya'da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afet bölgesi kararı alındı, vergi borçları ertelendi. 100 milyon TL'den fazla destek bölgeye gönderildi.
TÜRKMEN GAZINA TÜRKİYE ROTASI PLAN
Zirve doğal gaz konusunda adım atmaya yönelik. Türkmen gazını Hazar üzerinden ülkemize getireceğiz.
SURİYE'YE KARA HAREKATI OLACAK MI?
Bu işin adresi, tarihi verilmez.
Başkan erdoğan üçlü zirve için türkmenistan'a gidiyor! "türkmenistan doğal gazda iş birliğine hazır"
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
TÜRKMENİSTAN'DA 3'LÜ ZİRVE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.
GÜNDEMDEKİ KONULAR
Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Başkan Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.