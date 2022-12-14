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Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'daki 3'lü zirvede önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'daki 3'lü zirvede önemli açıklamalar
14.12.2022 12:21

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor. Başkan Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Türkmen gazının taşınması için çalışmalara başlanmasının gerektiğini altını çizen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmini geliştirmek için gayretleri artırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ve vizeler kaldırılmalı." dedi.

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