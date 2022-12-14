Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma 8 ilde Zincir-2 operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

Zincir-2 operasyonun detayları ortaya çıktı. 2022 yılı içerisinde maddi menfaat elde etmek amacıyla merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik aralıksız, etkin ve başarılı bir çok operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde, 05.11.2021 tarihinde "ALKOL", 15.12.2021 tarihinde "ZEHİR", 20.12.2021 tarihinde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyonlar başta olmak üzere 1.917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700.881 litre ile 169.208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

2022 yılı içerisinde ise başta "ZİNCİR" kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda, 1.353.586 litre, 314.054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiği, 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildiği bilgisi paylaşıldı.