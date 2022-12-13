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Başkan Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu
13.12.2022 18:26 - Son Güncelleme: 13.12.2022 18:33

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi. Kritik ziyaret öncesi konuşan Başkan Erdoğan, "Zirve doğal gaz konusunda adım atmaya yönelik. Türkmen gazını Hazar üzerinden ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı. Antalya'daki selde devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, "Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir." dedi.

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