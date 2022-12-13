"Vizontele muhalefeti"! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger ve Rifkin tepkisi: Hamburger burada çok ama orada TOGG yok!





TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı:

20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikâyesi yazdık. 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda kamu özel hep beraber sabırla çalışarak hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik.

Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine geçmişi şaibeli, ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz.

Nasıl geçmişte yaptığımız yatırımların meyvelerini bugün topluyorsak, yeni adımların neticelerini de gelecekte göreceğiz.

Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen elde ettiğimiz başarının sırrı mevcutla yetinmeyip sürekli daha iyinin, daha yeninin peşinde koşmaktır.

Kim ne derse desin doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Yatırımlara çamur atmak için akla gelmedik yollara başvurdular.

Büyükelçilere mektuplar yazarak, iş adamlarını tehdit ederek, Türkiye'yi karalayarak vizyon projelerimizi engellemek istediler.

Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik. Şimdiye kadar başardıklarımızı gelecekteki başarılarımızın öncüsü olarak görüp kendimize yeni hedefler belirlememiz gerekiyor.



12 MİLYAR DOLARLIK PETROL MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lara ineceğini söyleyen Erdoğan, "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi. Erdoğan, yüksek öğrenim burslarını da "2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diyerek açıkladı. Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" ifadesini kullandı.

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