Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 12:11
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN



    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Türkiye'nin geleceği için çalışan, özgün içerikler üreten tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.

    Türk şirketleri bugün referans gösterilen konuma ulaştı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİNE YÜKSELDİK
    Savunma Sanayinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. Göreve geldiğimizde 56 firma varken bugün bu sayı bin 600'ün üzerinde.

    Görevede geldiğimizde iflasın eşiğinde olan THY bugün rekordan rekora koşuyor.

    DEVRİM'İ ENGELLEYENLERE DEVRİN OTOMOBİLİ İLE YANIT VERDİK
    Her zaman bu fırsatı bulamazsın, hamburger burada çok ama TOGG yok. İthal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
        SON DAKİKA