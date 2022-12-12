Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin geleceği için çalışan, özgün içerikler üreten tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.



Türk şirketleri bugün referans gösterilen konuma ulaştı.



ŞAMPİYONLAR LİGİNE YÜKSELDİK

Savunma Sanayinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. Göreve geldiğimizde 56 firma varken bugün bu sayı bin 600'ün üzerinde.



Görevede geldiğimizde iflasın eşiğinde olan THY bugün rekordan rekora koşuyor.

DEVRİM'İ ENGELLEYENLERE DEVRİN OTOMOBİLİ İLE YANIT VERDİK

Her zaman bu fırsatı bulamazsın, hamburger burada çok ama TOGG yok. İthal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz.