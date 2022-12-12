Meral Akşener'e tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı iftiralar cezasız kalmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı itiraflar sebebiyle tazminata mahkum edildi.
Meral Akşener 2019 yılında peş peşe skandallara imza atarak Başkan Erdoğan'ın seçmenlere terörist dediğini iddia etmişti.
MERAL AKŞENER'İN İFTİRALARI
Meral Akşener 6 Mart 2019'da Denizli'de yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ın seçmenlere 'terörist' dediğini iddia ederek, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? 18 milyona yakın seçmene terörist dediler." dedi.
Akşener 7 Mart'ta ise Aydın'da "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
MERAL AKŞENER'E TAZMİNAT ŞOKU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Akşener'in skandallarına sert tepki göstererek dava açmıştı.
Söz konusu konuşmalar nedeniyle Meral Akşener aleyhine Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası açılmış, yargılama neticesinde de 40.000,00-TL manevi tazminata hükmedildi.
Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin kararıyla esastan reddedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TAZMİNATI TÜRGEV'E BAĞIŞLADI
Bunun üzerine manevi tazminat olarak Meral Akşener'den asıl alacak ve ferileriyle birlikte tahsil edilen tutardan 55.000,00TL Başkan Erdoğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'e bağışlandı.
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Başkan Erdoğan Akşener'in iftiralarına sert tepki göstermişti.