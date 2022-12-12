Meral Akşener'e tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı iftiralar cezasız kalmadı

Erdoğan şunları söylemişti;

"Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık."

TÜRGEV'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin TÜRGEV'den açıklama geldi. Açıklamada, "1996 yılından bu yana başta kız çocuklarının eğitimi noktasında kesintisiz olarak çalışan vakfımıza, vermiş olduğu çok kıymetli desteği için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.