Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk günden bugüne iki tarafla da görüşebilen, savaşın getirdiği krizinin çözümü için aktif rol oynayabilen Türkiye haricinde bir başka ülke yoktur." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, kamu bütçelerinin toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendirdiğini, bütçenin, toplumların verdiği demokrasi mücadelesinin tarihi olduğunu söyledi.
Karakaya, "Bütçe, yöneten ve yönetilen arasındaki uzlaşmanın metnidir. Bu nedenle, bütçelerin bir ruhu vardır. Yasalaşma şekli ve demokrasiyi sembolize etme boyutu, bütçe hakkıyla bir ruh bulur. Hedefler, kurumlar ve amaçlarla bir harmoni oluşturma ve uygulanması boyutu da maliye, ekonomi politikasıyla ruh bulur. Bütçe ruhunu oluşturan bu boyutlar toplumları yakından ilgilendirir. Çünkü kamu bütçeleri aynı zamanda kamunun uygulayacağı politikaların uygulama aracıdır." diye konuştu.
"TÜRKİYE, EKONOMİK EGEMENLİĞİNİ KORUMAYI BAŞARMIŞTIR"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD-Çin arasındaki gerilimin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini, ancak tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesine devam ettiğini kaydetti.
Kara, "Türk lirasının değerini düşürmek için el altından yapılan spekülasyon ve propagandalarla, uluslararası borsa oyunlarıyla emperyalist devletlerin ülkemiz ekonomisini zayıflatmak, ekonomik gücümüzü zafiyete uğratmak, kendi dış politika ya da ekonomik hedeflerine ulaşmak amacıyla ülkemize yöneltilen tehditlere karşı Türkiye, ekonomik egemenliğini korumayı başarmıştır. Türkiye, dışarıdan ve içeriden çeşitli müdahalelere karşı gerekli cevabını anında vermiş, ekonomisi üzerinde oynanan ve oynanacak oyunlara karşı uyanık olduğunu göstermiştir. Türkiye milli bekasına sahip çıktığı gibi ekonomisine de sahip çıkmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.
Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11,4 büyümeyle son elli yılın en yüksek büyümesini sağladığını anımsatan Kara, bu büyümenin sürdürülebilmesi için dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir arttırıcı alanlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise içinde yaşanılan bu günlerin, Türkiye Yüzyılı'nın ön sözünün yazıldığı dönem olduğunu, bunu heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.
Kaşıkçı, Türkiye'nin sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, havacılıktan uzaya kadar her alanda dijital çağın gerektirdiği donanımlara sahip bir ülke olma arzusunun millet tarafından sahiplenildiğini ve bu yoldaki çalışmaların hız kazandığını aktardı.
Seçim bölgesi Hatay'ın, 2021 rakamlarına göre, 4 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle Türkiye'de 10'uncu sırada bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı, Hataylıların gerçek potansiyelinin bunun çok üstünde olduğunu, bu potansiyelin tam olarak ortaya çıkabilmesi için kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
"TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL BİR GÜÇ"
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, uluslararası birlik, kurum ve kuruluşlara üye olmanın devletler arası ilişkiler açısından önemine değinerek, "Devletlerin uluslararası kuruluşlara üye olmasının önemini hiç kimse inkar edemez. Ancak bu yapı ve kurumlar, ulusal bağımsızlık ve egemenlik haklarının üzerinde değildir. Daha açık ifade etmek gerekirse ne Avrupa Konseyi sığınılacak kutsal bir mabet ne de AİHM kararları tartışılmaz ilahi metinlerdir." sözlerini sarf etti.
Avrupa Konseyi ve AİHM'in tutarsız ve yanlı tavırlar içinde olduğunu dile getiren Aydın, "Avrupa Konseyi, bugün Konseyden attığı Rusya'yı hangi mülahazalarla atmış ve bundan yaklaşık bir yıl önce ise hangi mülahazalarla Konseye yeniden almıştı? AİHM kararları da bağlayıcılıktan ari, tavsiye kararları niteliğiyle iç hukukun üzerinde bir yapıda olmayan bu kararlar da aynen Konsey, rapor ve kararlarında olduğu gibi tek yanlı ve Türkiye karşıtı mahiyetindedir." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hale devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk günden bugüne iki tarafla da görüşebilen, savaşın getirdiği krizin çözümü için aktif rol oynayabilen Türkiye haricinde bir başka ülke yoktur. Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olan etkin diplomasisinin, dünyanın geri kalanıyla mukayese edilemeyecek kadar büyük önem ve anlamı vardır.