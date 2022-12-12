Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda





"TÜRKİYE, EKONOMİK EGEMENLİĞİNİ KORUMAYI BAŞARMIŞTIR"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD-Çin arasındaki gerilimin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini, ancak tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesine devam ettiğini kaydetti.

Kara, "Türk lirasının değerini düşürmek için el altından yapılan spekülasyon ve propagandalarla, uluslararası borsa oyunlarıyla emperyalist devletlerin ülkemiz ekonomisini zayıflatmak, ekonomik gücümüzü zafiyete uğratmak, kendi dış politika ya da ekonomik hedeflerine ulaşmak amacıyla ülkemize yöneltilen tehditlere karşı Türkiye, ekonomik egemenliğini korumayı başarmıştır. Türkiye, dışarıdan ve içeriden çeşitli müdahalelere karşı gerekli cevabını anında vermiş, ekonomisi üzerinde oynanan ve oynanacak oyunlara karşı uyanık olduğunu göstermiştir. Türkiye milli bekasına sahip çıktığı gibi ekonomisine de sahip çıkmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11,4 büyümeyle son elli yılın en yüksek büyümesini sağladığını anımsatan Kara, bu büyümenin sürdürülebilmesi için dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir arttırıcı alanlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise içinde yaşanılan bu günlerin, Türkiye Yüzyılı'nın ön sözünün yazıldığı dönem olduğunu, bunu heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Kaşıkçı, Türkiye'nin sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, havacılıktan uzaya kadar her alanda dijital çağın gerektirdiği donanımlara sahip bir ülke olma arzusunun millet tarafından sahiplenildiğini ve bu yoldaki çalışmaların hız kazandığını aktardı.

Seçim bölgesi Hatay'ın, 2021 rakamlarına göre, 4 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle Türkiye'de 10'uncu sırada bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı, Hataylıların gerçek potansiyelinin bunun çok üstünde olduğunu, bu potansiyelin tam olarak ortaya çıkabilmesi için kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.