Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı! Tüm vekiller çağrıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 09.00'da olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Katılımın, tüm milletvekillerine zorunlu olduğu bildirildi.



Öte yandan olağanüstü toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilicek.



MASADA NE VAR?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirtti.



Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu sözlerine ekledi.



12.12.2022...

Öte yandan söz konusu toplantının 12.12.2022 tarihinde icra edilecek olması ise oldukça dikkat çekici. Bu durum "Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek?" sorunu da akıllara getirdi.

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