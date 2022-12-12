Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' mesajı: "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız"





Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Küresel sistem yeniden inşa süresine girdi. Zorluklara karşı daha dirençli olduk. Enerji alanında attığımız tarihi adımlar ülkemizi bu zor günlerde merkezi aktörlerden birisi yaptı. Savunma sanayi alanında başarılarımız caydırıcı gücümüzü artırıyor. Birçok ülke bizimle Afrika'da iş birliği yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin Afrika'da önemli bir aktör olduğunun göstergesi olduğu için söylüyorum. Latin Amerika'nın da istikrarına katkı sağlıyoruz.



Bir Avrupalı güç olarak, AB ile ilişkilerimizi de stratejik bir yaklaşımla sürdürmek istiyoruz.



PKK'NIN SURİYE VE IRAK'TA BARINMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin ne gerekirse onu yapacağız. Diplomasimiz mücadelemizin haklılığını anlatmaya devam ediyor. Ya 2019 mutabakatının şartlarını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Biz değişmeyen bir politika izlemiyoruz, milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Son dönemdeki normalleşme politiklarımızı da bu çerçevede yürüttüğümüzü özellikle söylemek isterim. Biz her zaman sorunları diyalogla çözmekten yanayız. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracıyla rejimle görüşüyoruz.Rejim gerçekçi davranırsa; terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Aksisi zaten düşünülemez. Aynı politikayı Irak'ta da yürütüyoruz. Terörle mücadele konusunda iş birliği yapmak istediğimizi sürekli hatırlatıyoruz. Muhataplarımız çağrılarımıza tepkisiz kalırlarsa da kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.

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