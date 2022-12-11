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    • Güncel
    • 11.12.2022 17:38
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    • 11.12.2022 17:56
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    CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Soylu'nun sesini bastırmak için skandal hareket! Meclis çekmecelerine zarar verdi

    Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuklama görüntülerini yaydığı iddiasıyla yeniden gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclis Kurulu’ndaki konuşması sırasında Soylu’nun sesini bastırmak için çekmecelere zarar verdi. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

    CHP’li Özkan meclis çekmecelerine zarar verdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe sunumu gerçekleştirdi.

    Bakan Soylu'nun konuşması sırasında sesini bastırmak isteyen CHP'li vekillerin ilginç görüntüleri kameraya yansıdı.

    CHP'Lİ ÖZKAN'DAN ÇEKMECELİ PROTESTO
    CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bakan Soylu konuşurken çekmecelere vurarak zarar verdi. Özkan'ın çekmeceye vurduğu anlar başka bir vekilin kamerasına yansırken söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

    SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYUKLAMA GÖRÜNTÜLERİNİ O VERDİ
    Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykusu, Kemal Bey'in vizyonunun önüne geçti! CHP'li kalemler bile eleştirdi. Herkes, "görüntüleri kim ekrana verdi" diye sorarken cevap, Aysever'den geldi: Karanlık adam Tuncay Özkan! CHP'li gazeteci, partideki tüm yayınlardan Özkan'ın sorumlu olduğunu söyledi. "Resim seçici görüntüyü bulur. Yönetmen yayına verir. İstese engellerdi. Bilerek yaptı" dedi. Özkan'ın bu konulardaki geçmişinin de karanlık olduğunu belirtti.



        "Ekibindeki Okan Konuralp ile Ömer'e de güvenilmez! Bunlar, Allah bir dese inanmam" diye ekledi! Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun, İzmir'i ele geçiren Özkan'ı İstanbul'dan uzak tutmaları da iddiaları güçlendirdi! CHP'deki kavga birkaç level yükseldi!



        Kılıçdaroğlu, icazet turlarına 14-17 Aralık'ta Almanya'da devam edecek. Başdanışmanı Jeremy Rifkin'i de yanında götürecek.

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