CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Soylu'nun sesini bastırmak için skandal hareket! Meclis çekmecelerine zarar verdi

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYUKLAMA GÖRÜNTÜLERİNİ O VERDİ

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykusu, Kemal Bey'in vizyonunun önüne geçti! CHP'li kalemler bile eleştirdi. Herkes, "görüntüleri kim ekrana verdi" diye sorarken cevap, Aysever'den geldi: Karanlık adam Tuncay Özkan! CHP'li gazeteci, partideki tüm yayınlardan Özkan'ın sorumlu olduğunu söyledi. "Resim seçici görüntüyü bulur. Yönetmen yayına verir. İstese engellerdi. Bilerek yaptı" dedi. Özkan'ın bu konulardaki geçmişinin de karanlık olduğunu belirtti.