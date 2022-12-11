Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle bir arada

Samsun'da 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.
Erdoğan söz konusu etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Milletimizin umudunu kırmak isteyenler balon gibi sönecek.
Sizle geçirdiğim anlarda kendimi yenilemiş hissediyorum.
Detaylar geliyor...
Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.
BU SEFER BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.