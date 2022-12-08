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    • Güncel
    • 09.12.2022 00:58
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    • 09.12.2022 01:08
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    Kılıçdaroğlu aday profili çizdi yine kendini işaret etti! Sözleri 6'lı masadaki 'kukla' siyasetini ele verdi

    Seçimlere sayılı bir zaman kala kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor. Bir yandan da İYİ Parti tabanı Meral Akşener'i işaret ediyor. Bu yaşananların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu aday profili çizerek yine kendisini işaret etti. CHP liderinin "Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" sözleri ise kukla siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi. Takvim.com.tr süreci ve detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aday profili çizdi yine kendini işaret etti!

    2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.

    Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.


    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.


    Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip.

    Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Meral Akşener'i işaret etti.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İYİ PARTİ 'ADAYLIK YOK' DEDİ
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık kanaati oluşturduğunun altını çizen Poyraz, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur" dedi.

    "AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ"
    "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" şeklinde konuştu.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir çıkış geldi.



        "DAHA HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDE ANLAŞMADIK"
        Katıldığı bir yayında 6'lı masada yaşanan aday belirsizliğini "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" sözleriyle dile getiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

        Diyelim ki aday belli oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz. Bu çok tehlikeli bir şey, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşmalıyız.



        ADAY PROFİLİ ÇİZDİ, KENDİSİNİ İŞARET ETTİ
        CHP lideri ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı profili çizerek kendisini işaret edip topu altılı masaya attı.

        Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmesi lazım. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı, ilk gidip sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Krizleri çözecek makamdır. Krizi çözecek anahtar cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı akil bir insan olmak zorundadır. Ön yargısız olmak zorundadır. Toplumu kucaklayıcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır, biz de o karara uyacağız" ifadelerini kullandı.



        "SEÇİLECEK ADAY 6'LI MASAYI DA GÖTÜRMELİ" DEDİ, KUKLA SİYASETİ ELE VERDİ
        "Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa bu felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayı altılı masadaki liderlerden biri olabilir. Seçimden sonraki süreç çok daha önemli" dedi.

        CUMHURBAŞKANI DEĞİL RESMEN KUKLA SEÇECEKLER
        Bu sözler akıllara 6 kifayetsizin bir araya geldiği masanın eşgüdüm maskeli kukla siyasetini getirdi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.

            FONDAŞTA İSYAN BAYRAĞI AÇTIRDI
            'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.

            Yandaş gazeteci İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi.

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