Kılıçdaroğlu aday profili çizdi yine kendini işaret etti! Sözleri 6'lı masadaki 'kukla' siyasetini ele verdi





"SEÇİLECEK ADAY 6'LI MASAYI DA GÖTÜRMELİ" DEDİ, KUKLA SİYASETİ ELE VERDİ

"Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa bu felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayı altılı masadaki liderlerden biri olabilir. Seçimden sonraki süreç çok daha önemli" dedi.



CUMHURBAŞKANI DEĞİL RESMEN KUKLA SEÇECEKLER

Bu sözler akıllara 6 kifayetsizin bir araya geldiği masanın eşgüdüm maskeli kukla siyasetini getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.