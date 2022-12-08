Kılıçdaroğlu aday profili çizdi yine kendini işaret etti! Sözleri 6'lı masadaki 'kukla' siyasetini ele verdi

2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip.
Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Meral Akşener'i işaret etti.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İYİ PARTİ 'ADAYLIK YOK' DEDİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık kanaati oluşturduğunun altını çizen Poyraz, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur" dedi.
"AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ"
"Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" şeklinde konuştu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir çıkış geldi.