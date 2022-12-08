Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.12.2022 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2022 18:28
    ABONE OL

    Adaylık savaşı 5.vites tam gaz! İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti: Akşener'in adaylığında %100 kazanırız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" diyerek ilan ettiği adaylığına İYİ Parti set çekti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Kemal Bey’in adaylık açıklaması yok" diyerek Meral Akşener'i işaret etti. Masada adayın ocak ayından sonra belli olacağını vurgulayan Poyraz, "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" dedi. Söz konusu bu çıkış halihazırda CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşında da vitesi yükseltecek cinsten. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına set çekti!

    2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.

    Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.

    Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...

    AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
    Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.



    Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti tabanından ses getirecek bir çıkış geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'i işaret etti.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İYİ PARTİ 'ADAYLIK YOK' DEDİ
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık kanaati oluşturduğunun altını çizen Poyraz, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur" dedi.



        Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip. Parti içi kulislerde her ne kadar Meral Akşener'in adaylığı konuşulsa da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri de masada.



        İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın son açıklamaları da bu durumu destekler nitelikte.

        "AKŞENER'İN ADAYLIĞINDA YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ"
        "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" şeklinde konuştu.


        BABACAN'DAN 'BEYAZ DUMAN'LI ADAY BELİRLEME FORMÜLÜ
        Tüm bu tartışmalarla eş güdümlü olarak masanın küçük ortağı Ali Babacan, aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyledi.

        Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı 'beyaz duman' tanımı tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB’ye tepki: Algı değil icraat yapıyoruz
        Haberler Güncel Adaylık savaşı 5.vites tam gaz! İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti: Akşener'in adaylığında %100 kazanırız
            SON DAKİKA