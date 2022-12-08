Adaylık savaşı 5.vites tam gaz! İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti: Akşener'in adaylığında %100 kazanırız

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.



Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"

Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.