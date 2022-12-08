Adaylık savaşı 5.vites tam gaz! İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti: Akşener'in adaylığında %100 kazanırız

2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti tabanından ses getirecek bir çıkış geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'i işaret etti.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İYİ PARTİ 'ADAYLIK YOK' DEDİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık kanaati oluşturduğunun altını çizen Poyraz, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur" dedi.