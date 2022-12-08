Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.12.2022 02:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2022 02:19
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'ndan fiyaskoyu perdeleme çabası! Uzaktan 'vizyon' çizen danışman görünümlü sömürge bekçileri için akla ziyan savunma

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman görünümlü sömürge bekçisi yardımcıları, 3 Aralık'taki programda video konferans ile uzaktan 'vizyon' çizmeye çalışmıştı. Tepkilere neden olan bu duruma Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan bir savunma geldi. CHP lideri "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti" dedi. Detayları takvim.com.tr sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan fiyaskoyu perdeleme çabası!

    ABD'den ithal danışman getirerek sözde vizyon açıklayan CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantısı tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştü.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO

    Jeremy Rifkin başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun danışman görünümlü diğer sömürge şefleri İstanbul'a gelmeye bile tenezzül etmeden uzaktan bağlantıyla vizyon çizmeye çalıştı.



    Bu durum başta CHP yandaşı mangır medya olmak üzere büyük tepkiyle karşılandı. TELE 1 uzaktan yapılan slayt sunumlarında yayını yarıda kesti. Yandaş gazeteciler de olayı 'vizyonsuzluk' olarak yorumladı.



    Danışmanların toplantıya katılmaması eleştirilere neden olurken, Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.



        "MİLLETİMİZ TEKNOLOJİYİ GÖRSÜN"
        Katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti." ifadelerini kullandı.



        TAŞ DEVRİNDEN KALAN CHP, MİLLET DEĞİL!
        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt gecikmedi.



        Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelme zahmetinde bile bulunmayan danışman görünümlü kayyumlarıyla ilgili "Bizim milletimiz teknolojiyi de bir görsün, benim oturduğum yerde Amerika'dan konuşuyor bir insan, ben de izliyorum." dedi. Pardon da Taş Devri'nde kalan CHP, millet değil!" dedi.



            Öte yandan 3 Aralık tarihli fiyasko dolu programda Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığına ilan ederek "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Vakıf Katılım
            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan fiyaskoyu perdeleme çabası! Uzaktan 'vizyon' çizen danışman görünümlü sömürge bekçileri için akla ziyan savunma
                SON DAKİKA