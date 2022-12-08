Kılıçdaroğlu'ndan fiyaskoyu perdeleme çabası! Uzaktan 'vizyon' çizen danışman görünümlü sömürge bekçileri için akla ziyan savunma

ABD'den ithal danışman getirerek sözde vizyon açıklayan CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantısı tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO
Jeremy Rifkin başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun danışman görünümlü diğer sömürge şefleri İstanbul'a gelmeye bile tenezzül etmeden uzaktan bağlantıyla vizyon çizmeye çalıştı.
Bu durum başta CHP yandaşı mangır medya olmak üzere büyük tepkiyle karşılandı. TELE 1 uzaktan yapılan slayt sunumlarında yayını yarıda kesti. Yandaş gazeteciler de olayı 'vizyonsuzluk' olarak yorumladı.
Danışmanların toplantıya katılmaması eleştirilere neden olurken, Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.