Kılıçdaroğlu'ndan fiyaskoyu perdeleme çabası! Uzaktan 'vizyon' çizen danışman görünümlü sömürge bekçileri için akla ziyan savunma





Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelme zahmetinde bile bulunmayan danışman görünümlü kayyumlarıyla ilgili "Bizim milletimiz teknolojiyi de bir görsün, benim oturduğum yerde Amerika'dan konuşuyor bir insan, ben de izliyorum." dedi. Pardon da Taş Devri'nde kalan CHP, millet değil!" dedi.