PKK'nin siyasi uzantısı olduklarını yine kanıtladılar! HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polise skandal tehdit: Diyarbakır'ı birbirine katarız

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. CHP'nin yol arkadaşı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için yine harekete geçti. Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alınırken, HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.