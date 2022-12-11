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    • 11.12.2022 17:28
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    PKK'nin siyasi uzantısı olduklarını yine kanıtladılar! HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polise skandal tehdit: Diyarbakır'ı birbirine katarız

    Diyarbakır’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltıları engellemeye çalışan HDP’li vekil Hişyar Özsoy, “Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları” diyerek bölücü söylemlerde bulundu. Özsoy bununla da yetinmeyerek polise tehdit ve hakaretler savurdu.

    İHA
    HDP’li vekilden skandal tehdit: Kenti birbirine katarız

    Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. CHP'nin yol arkadaşı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için yine harekete geçti. Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alınırken, HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.

    ÇOCUK KATİLİ TERÖRİST BAŞI İÇİN YÜRÜYÜŞ
    Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi. Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan'ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

    HDP'Lİ VEKİLLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
    Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.

        "KENTİ BİRBİRİNE KATARIZ"
        HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

        "KENDİNİ NE ZANNEDİYORSUN SEN, TERBİYESİZ ADAM"
        Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, "Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.

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        Haberler Güncel PKK'nin siyasi uzantısı olduklarını yine kanıtladılar! HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polise skandal tehdit: Diyarbakır'ı birbirine katarız
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