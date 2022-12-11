PKK'nin siyasi uzantısı olduklarını yine kanıtladılar! HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polise skandal tehdit: Diyarbakır'ı birbirine katarız

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. CHP'nin yol arkadaşı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için yine harekete geçti. Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alınırken, HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.
ÇOCUK KATİLİ TERÖRİST BAŞI İÇİN YÜRÜYÜŞ
Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi. Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan'ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.
HDP'Lİ VEKİLLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.