Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Biz açıklıyoruz: Bedrettin Gündeş kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde asılsız iddialarla güvenlik güçlerini hedef alarak Türkiye'ye 'kara para çamaşırhanesi' iftirasını atıyor.

Bir yandan da 2023 adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkileri ve pazarlıkları da ortaya çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU PKK SEMPATİZANLARINI CHP'YE DOLDURDU

HDP'ye şirin gözkmek için HDP'ye yakın isimleri CHP'ye dolduran Kılıçdaroğlu son olarak PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.

Kılıçdaroğlu'nun bu ilişkileri deşifre olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu.