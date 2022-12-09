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    • Güncel
    • 09.12.2022 14:07
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    • 09.12.2022 14:35
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    Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Biz açıklıyoruz: Bedrettin Gündeş kimdir?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör paçavlarının altında yapılan bir aday tanıtım töreninden görüntüleri paylaşan Soylu Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bu şahsı tanıdınız mı?' sorusunu yöneltti. Soylu'nun işaret ettiği şahıs geçtiğimiz ay terör yandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş... Takvim.com.tr CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açtı...

    takvim.com.tr
    İşte Soylu’nun sorduğu o şahıs!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde asılsız iddialarla güvenlik güçlerini hedef alarak Türkiye'ye 'kara para çamaşırhanesi' iftirasını atıyor.

    Bir yandan da 2023 adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkileri ve pazarlıkları da ortaya çıkıyor.

    Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Bedrettin Gündeş kimdir?

    KILIÇDAROĞLU PKK SEMPATİZANLARINI CHP'YE DOLDURDU
    HDP'ye şirin gözkmek için HDP'ye yakın isimleri CHP'ye dolduran Kılıçdaroğlu son olarak PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu ilişkileri deşifre olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu.

    SOYLU SORDU: BU ŞAHSI TANIDINIZ MI?
    Soylu, "PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?" ifadelerini kullandı.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN İŞARET ETTİĞİ İSİM: BEDRETTİN GÜNDEŞ
    Soylu'nun işaret ettiği şahıs geçtiğimiz ay terör yandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş... Takvim.com.tr CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açtı...

    CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI
    Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


    Fotoğrafta: Bedrettin Gündeş

        BEDRETTİN GÜNDEŞ GÖZALTINA ALINDI
        Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş, Özel harekatın "yat yere" uyarıları sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

        TAKVİM.COM.TR DOSYAYI AÇIYOR!
        Takvim.com.tr CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve PKK operasyonu kapsamında paketlenen ve Soylu'nun işaret ettiği CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

        KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
        Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

        TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
        İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...

        Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

        29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

        31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
        31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

        Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

        Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.

        Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.

        PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASI
        Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.

            TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ
            Bedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.

            Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.

            Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Apdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.

            Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.

            CHP-HDPKK ORTAKLIĞI
            PKK soruşturmasında gözaltına alınan Bedrettin Gündeş'in skandalları göz önüne alındığında CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı ortaklı bir kez daha açığa çıkıyor.

                CHP'li isimler tabanın korkusu sebebiyle HDP ile ittifakı inkar etmeye çalışsa da 'bakanlık' vaadi ve verilen koltuklar kirli ortaklığın en açık kanıtlarından biri oldu.

                UYUŞTURUCU SATICILARIYLA FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI
                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün de Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşmış ve takvim.com.tr ayrıntılarına ulaşmıştı.

                "FETÖ'CÜLERİN, PKK'LILARIN, KAÇKINLARIN SÖZCÜSÜ"
                Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.

                "MANSUR, AKŞENER VE EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK"
                Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

                Kendisine ABD'den ve Kandil'den danışman tutan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğrafta el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.



                TAKVİM.COM.TR O FOTOĞRAFA ULAŞTI
                Takvim.com.tr, fotoğrafın orijinal haline ulaştı.



                Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişi uyuşturucu tüccarı Hamza Güner. Çok sayıda suç kaydı bulunan Hamza Güner'in PKK/KCK terör örgütü ile de irtibatı bulunuyor.

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                Haberler Güncel Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Biz açıklıyoruz: Bedrettin Gündeş kimdir?
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