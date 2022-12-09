Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Biz açıklıyoruz: Bedrettin Gündeş kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde asılsız iddialarla güvenlik güçlerini hedef alarak Türkiye'ye 'kara para çamaşırhanesi' iftirasını atıyor.
Bir yandan da 2023 adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkileri ve pazarlıkları da ortaya çıkıyor.
Bakan Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: PKK terör örgütü tutkunu şahsı tanıdınız mı? Bedrettin Gündeş kimdir?
KILIÇDAROĞLU PKK SEMPATİZANLARINI CHP'YE DOLDURDU
HDP'ye şirin gözkmek için HDP'ye yakın isimleri CHP'ye dolduran Kılıçdaroğlu son olarak PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.
Kılıçdaroğlu'nun bu ilişkileri deşifre olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu.
SOYLU SORDU: BU ŞAHSI TANIDINIZ MI?
Soylu, "PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN İŞARET ETTİĞİ İSİM: BEDRETTİN GÜNDEŞ
Soylu'nun işaret ettiği şahıs geçtiğimiz ay terör yandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş... Takvim.com.tr CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açtı...
CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI
Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fotoğrafta: Bedrettin Gündeş