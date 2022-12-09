takvim.com.tr ortaya çıkartmıştı! PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner'in aile boyu uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı





ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine siyasi alan açmak için türlü iftiralara sarılmış vaziyette.



Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetini kirleren bu yalan furyası toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanıyor.