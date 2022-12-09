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    • Güncel
    • 09.12.2022 22:04
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    • 09.12.2022 22:20
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    takvim.com.tr ortaya çıkartmıştı! PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner'in aile boyu uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı gizemli bir fotoğrafı paylaşarak "Bir de bizim soracaklarımızı bekle" demişti. Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'in görünce ellerini ovuşturacağı fotoğraftaki söz konusu kişinin PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner olduğunu ise takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamza Güner'in aile boyu uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Aile boyu uyuşturucu ticareti

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, yalan, kara propaganda, manipülasyon ve algı operasyonlarında sınır tanımayan CHP'de skandallar bitmek bilmiyor.



    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine siyasi alan açmak için türlü iftiralara sarılmış vaziyette.

    Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetini kirleren bu yalan furyası toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanıyor.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmişti.

    "FETÖ'CÜLERİN, PKK'LILARIN, KAÇKINLARIN SÖZCÜSÜ"
    Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.

    "MANSUR, AKŞENER VE EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK"
    Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Kendisine ABD'den ve Kandil'den danışman tutan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğrafta el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu



        TAKVİM.COM.TR O FOTOĞRAFLARA ULAŞMIŞTI
        Takvim.com.tr, fotoğrafın orijinal haline ulaşmayı başarmıştı.



        Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişi uyuşturucu tüccarı Hamza Güner. Çok sayıda suç kaydı bulunan Hamza Güner'in PKK/KCK terör örgütü ile de irtibatı bulunduğu ortaya çıkmıştı.



        Yaşanan bu gelişmelerin ardından PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.



        (HAMZA GÜNER'İN AİLESİNİN KAYITLARI)

        AİLE BOYU UYUŞTURUCU TİCARETİ
        Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Hamza Güner'in ailesinin de uyuşturucu ticareti yapma suçundan kayıtları olduğu öğrenildi. Hamza Güler'in amcası Ensar Güner, kardeşleri Mehmet Sedik Güner, Resul Güner, Şerif Güner ile oğulları Abdulhakim Güner, Serdar Güner ve Serhat Güner'in uyuşturucu satmak suçundan suç kayıtları ortaya çıktı.

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        Haberler Güncel takvim.com.tr ortaya çıkartmıştı! PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner'in aile boyu uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı
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