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    • Güncel
    • 09.12.2022 23:06
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    • 09.12.2022 23:17
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    CHP'nin kirli sicili deşifre oluyor: "Bakalım Kılıçdaroğlu’nun nasibinde neler var"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarla dolu 4 sorusuna cevap verildiğini ve CHP liderine 5 sorusu olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Soylu, CHP'li belediyelerin terör örgütleriyle ilişkisi, FETÖ ile olan kirli bağlantıları ve yolsuzluk dosyalarına göndermede bulunarak, "Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu’nun nasibinde neler var" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin kirli sicili deşifre oluyor!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarla dolu 4 sorusuna cevap verildiğini ve CHP liderine 5 sorusu olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.



    BAKALIM KILIÇDAROĞLU'NUN NASİBİNDE NELER VAR
    Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı albüm şeklindeki tweeti paylaşan Soylu, "Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında 4 soru sordu. İftira olsa da demokrasi ve Milletimize olan sorumluluğumuz gereği dördüne cevap verdik. (bir ufak detay var) Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" ifadelerini kullandı.

    İşte Bakan Soylu'nun yayınladığı twette sırasıyla CHP ve Kılıçdaroğlu'nun kirli ilişkilerini ortaya seren fotoğraflar ve başlıklar:

    Kılıçdaroğlu hatırası



        CHP-TERÖR FETÖ CHP- TERÖR DHKP-C/PKK CHP-BELEDİYELER YOLSUZLUK



        Belediyelerde Çalışan Terör Örgütleriyle İltisaklı Şahıslar-1 CHP-TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU FETÖROMAN

        EMNİYET'TEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 4. SORUSUNA CEVAP
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atarak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

        MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
        Hafta başında Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri Bataklık Soruştumasına ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak çeşitli ithamlarda bulundu.

        Soylu'ya 'Bataklık' soruşturması üzerinden çeşitli sorular yönelten Kılıçdaroğlu, 4. soru olarak "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?" dedi.

        Emniyet tarafından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun sorularına net yanıtlar verildi.

            SOYLU DÜN AÇIKLADI: 4. YARIN
            İçişleri Bakanı Soylu dün, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadeleriyle 4. sorunun yanıtının bugün verileceğini işaret etti.

            EMNİYET'TEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
            Emniyetten "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen 4. soruya ilişkin cevabımız" ifadeleriyle flaş bir açıklama yapıldı.

            EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 4 soru yönelttiği hatırlatılarak, bu sorularla ilgili sayısız defa açıklama yapılmasına rağmen yeniden kamuoyuna bilgilendirmede bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

            Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.

            Teşkilatımızda 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren Gaziantep İl Müdürü, Adem Çakıcı Rize İl Müdürü ve Mustafa Çalışkan İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Şengün Artvin İl Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.

            Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."

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