CHP'nin kirli sicili deşifre oluyor: "Bakalım Kılıçdaroğlu’nun nasibinde neler var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarla dolu 4 sorusuna cevap verildiğini ve CHP liderine 5 sorusu olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
BAKALIM KILIÇDAROĞLU'NUN NASİBİNDE NELER VAR
Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı albüm şeklindeki tweeti paylaşan Soylu, "Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında 4 soru sordu. İftira olsa da demokrasi ve Milletimize olan sorumluluğumuz gereği dördüne cevap verdik. (bir ufak detay var) Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun yayınladığı twette sırasıyla CHP ve Kılıçdaroğlu'nun kirli ilişkilerini ortaya seren fotoğraflar ve başlıklar:
Kılıçdaroğlu hatırası