İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işaret etmişti! Emniyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sorusuna cevap

Soylu'ya 'Bataklık' soruşturması üzerinden çeşitli sorular yönelten Kılıçdaroğlu, 4. soru olarak "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?" dedi.

Emniyet tarafından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun sorularına net yanıtlar verildi.