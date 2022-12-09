İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işaret etmişti! Emniyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sorusuna cevap

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atarak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
Hafta başında Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri Bataklık Soruştumasına ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak çeşitli ithamlarda bulundu.
Soylu'ya 'Bataklık' soruşturması üzerinden çeşitli sorular yönelten Kılıçdaroğlu, 4. soru olarak "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?" dedi.
Emniyet tarafından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun sorularına net yanıtlar verildi.
İçişleri Bakanı Soylu dün, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadeleriyle 4. sorunun yanıtının bugün verileceğini işaret etti.
Emniyetten konuya ilişkin açıklama yapıldı.