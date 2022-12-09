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    • Güncel
    • 09.12.2022 12:49
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    • 09.12.2022 13:03
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işaret etmişti! Emniyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sorusuna cevap

    Meclis kürsüsünden Türkiye'ye uyuşturucu iftirası atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Emniyet'ten bir yanıt daha geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen 4. soruya ilişkin cevabımız" ifadeleriyle yayımladığı mesajda Emniyet'teki Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine yapılan atamalara ilişkin detayları aktardı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun 4. sorusuna cevap!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atarak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

    MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
    Hafta başında Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri Bataklık Soruştumasına ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak çeşitli ithamlarda bulundu.

    Soylu'ya 'Bataklık' soruşturması üzerinden çeşitli sorular yönelten Kılıçdaroğlu, 4. soru olarak "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?" dedi.

    Emniyet tarafından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun sorularına net yanıtlar verildi.

    İçişleri Bakanı Soylu dün, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadeleriyle 4. sorunun yanıtının bugün verileceğini işaret etti.

    Emniyetten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen 4. soruya ilişkin cevabımız" ifadeleriyle duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işaret etmişti! Emniyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sorusuna cevap
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