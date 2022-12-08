Kılıçdaroğlu'na foto şok! Tokalaştığı kişiyi takvim.com.tr ortaya çıkardı! Uyuşturucu tüccarı Hamza Güner kim?





Tüm bu gelişmelerin ışığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"FETÖ'CÜLERİN, PKK'LILARIN, KAÇKINLARIN SÖZCÜSÜ"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.

"MANSUR, AKŞENER VE EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK"

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.





Kendisine ABD'den ve Kandil'den danışman tutan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğrafta el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.