Kılıçdaroğlu'na foto şok! Tokalaştığı kişiyi takvim.com.tr ortaya çıkardı! Uyuşturucu tüccarı Hamza Güner kim?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, yalan, kara propaganda, manipülasyon ve algı operasyonlarında sınır tanımayan CHP, skandallarda hız kesmiyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine siyasi alan açmak için türlü iftiralara sarılmış vaziyette.
Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetini kirleren bu yalan furyası toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanıyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
"FETÖ'CÜLERİN, PKK'LILARIN, KAÇKINLARIN SÖZCÜSÜ"
Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.
"MANSUR, AKŞENER VE EKREM ELLERİNİ OVUŞTURACAK"
Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.
Kendisine ABD'den ve Kandil'den danışman tutan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğrafta el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.
TAKVİM.COM.TR O FOTOĞRAFA ULAŞTI
Takvim.com.tr, fotoğrafın orijinal haline ulaştı.
Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kişi uyuşturucu tüccarı Hamza Güner. Çok sayıda suç kaydı bulunan Hamza Güner'in PKK/KCK terör örgütü ile de irtibatı bulunuyor.