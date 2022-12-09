Tahıl krizi çözümünün mimarı Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! Afrikalı çocuk kahramanına böyle teşekkür etti



*Başkan Erdoğan'ın katkılarıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı

TAHILIN FAKİR ÜLKELERE ULAŞMASINI SAĞLADI

Karadeniz üzerinden yola çıkan tahılların özellikle fakir ülkelere ulaştırılması için çalışma yapan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de bir çağrı yapmıştı. Erdoğan, 4 Kasım'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım. Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu." ifadelerini kullanmıştı.