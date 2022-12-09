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    • 09.12.2022 12:50
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    • 09.12.2022 12:59
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    Tahıl krizi çözümünün mimarı Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! Afrikalı çocuk kahramanına böyle teşekkür etti

    Başkan Erdoğan, Geleceği Şekillendirmek Forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çıkan tahıl krizini uğradığı arabulucu rol ile başarılı bir şekilde çözerek milyonlarca insanın açlık tehdidi yaşamasını engelleyen Başkan Erdoğan'a, konuşması öncesi Afrikalı bir çocuk "buğday filizleri" vererek teşekkür etti.

    Tahıl krizi çözümünün mimarı Erdoğan’a anlamlı hediye

    Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş nedeniyle dünya enerji krizinin yanı sıra tahıl kriziyle de karşı karşıya kaldı. İki ülke arasında arabulucu rol oynayan Başkan Erdoğan, uyguladığı başarılı politikalar ile tahıl krizini çözerek Türkiye'nin kontrolünde bir "Tahıl Koridoru" oluşmasını sağladı. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile kurduğu ilişkide "denge" politikası yürüten Erdoğan, tahıl krizini çözmesiyle milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalmasına engel oldu.


    *Başkan Erdoğan'ın katkılarıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı

    TAHILIN FAKİR ÜLKELERE ULAŞMASINI SAĞLADI
    Karadeniz üzerinden yola çıkan tahılların özellikle fakir ülkelere ulaştırılması için çalışma yapan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de bir çağrı yapmıştı. Erdoğan, 4 Kasım'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım. Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu." ifadelerini kullanmıştı.

    AFRİKALI ÇOCUKTAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE
    Başkan Erdoğan'ın bu kararlı tutumu sonrası tahıllar fakir ülkelere ulaştırılmasının önü açıldı. Erdoğan'ın bu hareketi karşılıksız kalmadı.

    İstanbul'da düzenlenen Geleceği Şekillendirmek Forumuna katılan Başkan Erdoğan'a konuşması öncesi Afrikalı bir çocuk "buğday filizleri" vererek teşekkür etti.
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        Haberler Güncel Tahıl krizi çözümünün mimarı Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! Afrikalı çocuk kahramanına böyle teşekkür etti
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