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    • 09.12.2022 15:47
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    Son dakika! Bakan Nebati'den kadro müjdesi: 2023'te 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılının Şubat ayında 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    takvim.com.tr
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    Bakan Nebati’den kadro müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.


    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.

    Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika! Bakan Nebati'den kadro müjdesi: 2023'te 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
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