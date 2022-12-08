Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni gelişme! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu zirvesi

CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Hürriyet gazetesi yazarlarınından Abdülkadir Selvi'yi yaşanları şu satırlarla köşesine taşıdı:

Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'la görüştüğü 6 Aralık Salı günü Ankara'ya aslında Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Peki ne konuştular?

Kaftancıoğlu krizini konuştukları söyleniyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmedikleri ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz çözülür mü? Kolay görünmüyor ama yine de onu zaman gösterecek. Ama asıl iş cumhurbaşkanı adaylığında düğümleniyor.