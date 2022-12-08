Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni gelişme! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu zirvesi

6'lı masada süregiden adaylık krizi her geçen gün hararetlenirken, CHP'de de sular durulmuyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurmuştu.
Hakaretlerin ardından İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.
'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
Kaftancıoğlu da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.
Bunun üzerine çılgına dönen CHP'li İBB Başkanı, kağıda kaleme sarılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kaftancıoğlu ile yüzleştir" mektubu yazdı.
CHP'Lİ KAYNAKLAR KRİZİ DOĞRULADI
Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı.
Kavga CHP'nin ithal danışmanlarla açıkladığı fiyaskoya dönen vizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, adeta adaylığını açıkladığı konuşma sonrası partililerle tek tek tokalaştı. O sırada dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.