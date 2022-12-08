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    • Güncel
    • 08.12.2022 08:44
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    • 08.12.2022 09:17
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    Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni gelişme! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu zirvesi

    Takvim.com.tr'nin duyurduğu Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasında tansiyon CHP'nin fiyaskoya dönüşen vizyon toplantısında zirveye çıkmıştı. İkilinin tokalaşmadığı ve sadece birbirine kafa sallamak yetindiği toplantının ardından kiritik bir görüşme gerçekleşti. İBB Başkanı İmamoğlu Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kaftancıoğlu krizini konuşan ikilinin görüşmesinden ne sonuç çıktığı sır olarak kaldı.

    ’Aptal-şizofren’ kavgası! Ankara’da sır görüşme

    6'lı masada süregiden adaylık krizi her geçen gün hararetlenirken, CHP'de de sular durulmuyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurmuştu.

    Hakaretlerin ardından İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

    'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
    Kaftancıoğlu da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

    Bunun üzerine çılgına dönen CHP'li İBB Başkanı, kağıda kaleme sarılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kaftancıoğlu ile yüzleştir" mektubu yazdı.

    CHP'Lİ KAYNAKLAR KRİZİ DOĞRULADI
    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı.

    Kavga CHP'nin ithal danışmanlarla açıkladığı fiyaskoya dönen vizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, adeta adaylığını açıkladığı konuşma sonrası partililerle tek tek tokalaştı. O sırada dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.

        Kavgalı olan Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. İkili basın önünde sadece birbirlerine kafa sallamakla yetindi.

        Yaşanan kavgaların ardından Ankara'ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Ekrem İmamoğlu Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

        CHP GENEL MERKEZİ'NDE
        Hürriyet gazetesi yazarlarınından Abdülkadir Selvi'yi yaşanları şu satırlarla köşesine taşıdı:
        Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'la görüştüğü 6 Aralık Salı günü Ankara'ya aslında Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Peki ne konuştular?

        Kaftancıoğlu krizini konuştukları söyleniyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmedikleri ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz çözülür mü? Kolay görünmüyor ama yine de onu zaman gösterecek. Ama asıl iş cumhurbaşkanı adaylığında düğümleniyor.
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            Haberler Güncel Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni gelişme! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu zirvesi
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