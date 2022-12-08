TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.
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- Güncel
- 09.12.2022 00:51
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- Son Güncelleme:
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- 09.12.2022 00:51
TBMM'de Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.