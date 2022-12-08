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    • Güncel
    • 09.12.2022 00:51
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    • 09.12.2022 00:51
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    TBMM'de Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri kabul edildi

    TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.

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    Haberler Güncel TBMM'de Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri kabul edildi
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