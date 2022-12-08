Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"

Son dakika haberi! Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li İBB'ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Karaismailoğlu, "Siz bu kafayla mı bu yönetimlere talip oluyorsunuz. Vatandaş içine elinde olan belediyelerde hiçbir iş yapmadan sadece algıyla, sözle bu iş olmuyor, bakın biz icraat gösteriyoruz. Hadi onu bırakın bugün de Aydın Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'u örnek almış o da diyor ben Aydın Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayacağım" dedi.