Haberler Güncel Videoları Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"

Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"

Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"
08.12.2022 16:36

OTOMATİK OYNAT

Güncel 37:14
Bakan Karaismailoğlu'ndan...
Güncel 05:20
Turkuvaz Medya'da 2023 vizyonu...
Güncel 01:59
İmamoğlu'na ambargo uygulayan...
Güncel 00:36
HDPKK’lı Remziye Tosun’dan...
Güncel 01:58
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı...
Güncel 02:26
MİT'ten nokta atışı! Sözde...
Güncel 05:29
Bakan Kasapoğlu: Devletimiz...
Güncel 03:16
Merkez Bankası Başkanı Şahap...
Güncel 01:06
Meclis'ten Öcalan’a destek...
Güncel 11:53
EYT'de kimler borçlanma...
Güncel 05:32
Yılda 8 milyonu uçuracak...
Güncel 23:03
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Son dakika haberi! Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li İBB'ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Karaismailoğlu, "Siz bu kafayla mı bu yönetimlere talip oluyorsunuz. Vatandaş içine elinde olan belediyelerde hiçbir iş yapmadan sadece algıyla, sözle bu iş olmuyor, bakın biz icraat gösteriyoruz. Hadi onu bırakın bugün de Aydın Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'u örnek almış o da diyor ben Aydın Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayacağım" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA