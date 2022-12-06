Gabar'dan petrol fışkırdı! Bakan Dönmez açıkladı: Son dönemde karada yapılmış en büyük keşif olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
GABAR'DA PETROL KEŞFİ
Bakan Dönmez, "Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."
"ELEKTİRİK YA DA DOĞAL GAZ İÇİN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."
NE KADAR REZERV VAR?
Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşif müjdesi de Gabar'dan gelmişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu düşünülüyor.
RESMİ AÇIKLAMAYI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Konuyu geçtiğimiz gün köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.