Gabar'dan petrol fışkırdı! Bakan Dönmez açıkladı: Son dönemde karada yapılmış en büyük keşif olabilir

"ELEKTİRİK YA DA DOĞAL GAZ İÇİN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."

NE KADAR REZERV VAR?

Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşif müjdesi de Gabar'dan gelmişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu düşünülüyor.