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    • Ekonomi
    • 06.12.2022 21:22
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    • 06.12.2022 21:38
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    Gabar'dan petrol fışkırdı! Bakan Dönmez açıkladı: Son dönemde karada yapılmış en büyük keşif olabilir

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Gabar’dan petrol fışkırdı!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

    GABAR'DA PETROL KEŞFİ
    Bakan Dönmez, "Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

    "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."

    "ELEKTİRİK YA DA DOĞAL GAZ İÇİN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
    "Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."

    NE KADAR REZERV VAR?
    Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşif müjdesi de Gabar'dan gelmişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu düşünülüyor.

    RESMİ AÇIKLAMAYI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
    Konuyu geçtiğimiz gün köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

        İşte Donat'ın o yazısı;

        Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
        Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
        Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
        Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
        TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

        Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.
        Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.
        Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
        2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

        SEVİNDİRİCİ HABERLER
        Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.
        "Bizden duymuş olmayın" dediler.
        6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.
        Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.
        Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.

        MADEN ZENGİNİ BÖLGE
        Arazide... Dağlarda... Yine yüksek tekerlekli araçlar... Jeep... Jeep... Jeep.
        MTA'ya ait... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.
        Mühendisler... Teknisyenler... Uzmanlar... Cudi'de, Gabar'da... Şırnak coğrafyasında, krom... Çinko... Bakır arıyorlar... Ve buluyorlar.

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        Haberler Ekonomi Gabar'dan petrol fışkırdı! Bakan Dönmez açıkladı: Son dönemde karada yapılmış en büyük keşif olabilir
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