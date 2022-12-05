Son dakika: PKK'nın elindern kaçarak teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: Gayrimeşru doğan çocuklar toplatılıp terörist yapılıyor

Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, örgütün iç yüzünü anlattı.
Eski örgüt mensubu M.E.A., terör örgütündeki çarpık ilişkilerden şu sözlerle bahsetti:
"Mesela 'namus' diyorlar ama namus meselesinden bir şey görmüyorsun. Yani orada bayan bayana erkek erkeğe bir sürü değişik ilişkiler var. Bunlara göz yumuluyor."
"GAYRİMEŞRU İLİŞKİLERDEN DOĞAN ÇOCUKLAR KAMPTA TERÖRİST OLARAK YETİŞTİRİLİYOR"
TRT'te yer alan habere göre, Anlattıkları arasında terör örgütündeki gayrimeşru ilişkiler sonucu doğan çocuklar da vardı: