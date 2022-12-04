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    • 04.12.2022 06:58
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    • 04.12.2022 07:06
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    HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu PKK'nın mezarcısı çıktı! Talimatlar kırmızı kategorideki ağabeyinden

    Son dakika haberi | Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu ve 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Karasu'nun teröristlerin cenaze taşıma ve mezar işlerinden sorumlu olduğu, ayrıca kırmızı kategoride bulunan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu ile de kardeş oldukları tespit edildi.

    HDP’li başkan PKK’nın mezarcısı çıktı

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Sultan Karasu'nun evinde yapılan aramalarda terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.

    Hakkındaki suçlamaları reddeden HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karasu'nun sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterip, halkı kin ve nefret ile ilgili yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in sürekli açıklamalarını paylaştığı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürerek örgüt mensuplarına açlık grevine teşvik niteliğinde paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

    MEZAR ORGANİZASYONCUSU ÇIKTI
    Yapılan teknik dinlemelerde Sultan Karasu'nun, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cenazelerinin taşınma ve defin işlemlerimden sorumlu olduğu, kurdukları AN-YAKAYDER (Anadolu Yakınlarını Kaybedenler Derneği) kapsamında dağda hayatını kaybeden teröristlerin ailelerini ziyaret ettiği ve terör örgütü faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla fon oluşturduğu açığa çıktı.

        TALİMATLAR TERÖRİST ABİDEN
        Karasu'nun PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renk kategorisinde aranan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sultan Karasu'nun talimatları direkt ağabeyi Mustafa Karasu'dan aldığı belirlendi.
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        Koza Altın
        Haberler Güncel HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu PKK'nın mezarcısı çıktı! Talimatlar kırmızı kategorideki ağabeyinden
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