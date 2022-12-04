HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu PKK'nın mezarcısı çıktı! Talimatlar kırmızı kategorideki ağabeyinden

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Sultan Karasu'nun evinde yapılan aramalarda terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.