Analiz: FETÖ'ye kol kanat geren Almanya 'İmparatorluk Vatandaşı Hareketi'nin 'darbe'si ile karşı karşıya





MONARŞİ TARAFTARI, DEMOKRASİ KARŞITI VE ANTİSEMİTİZM TEMELLİ

Bu grubun üyelerinin temel ideolojilerini, politik ve toplumsal olarak kabul gören genel tarih algısının değişmesi (Geschichtsrevisionismus) ve monarşi taraftarlığı, demokrasi karşıtlığı ve antisemitizm oluşturuyor. İmparatorluk vatandaşları Yahudi soykırımını (Holocaust) reddediyorlar. Bu düşünceki insanlar, mevcut anayasa, devlet otoritelerini tanımıyor ve vergi ödemeyi de reddediyorlar.



HAYALİ HÜKÜMETİN BAKANLARI BİLE VAR

Bazıları hayal dünyaları doğrultusunda kendi pasaportlarını ve sürücü belgelerini üretirken, kendilerini hayali imparatorluk hükümetinin bakanları olarak atayanlar da var.



ANAYASA VE HÜKÜMETE KARŞI, VERGİ ÖDEMEYİ REDDEDİYORLAR

İmparatorluk Vatandaşları, Anayasa'nın "Alman İmparatorluğuna karşı yürütülen savaşın devamının" bir göstergesi, federal hükümetin ise "Batılı muzaffer güçler tarafından Alman halkına dayatılan yabancı yönetimi tüzüğü"nün yansıması olduğunu iddia etmektedir.



Onların genel amacı "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin gayri meşrulaştırılması ve kafa karışıklığı yaratmaktır." Alman yasalarını tanımayan imparatorlukçular vergi ödemeyi de reddetmektedir.