Analiz: FETÖ'ye kol kanat geren Almanya 'İmparatorluk Vatandaşı Hareketi'nin 'darbe'si ile karşı karşıya

Almanya'da aralarında emekli subayların da olduğu 25 aşırı sağcı, darbe girişimi suçlaması ile gözaltına alındı.
Savcılık sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.
Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi. Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.
Bu noktada Türkiye'ye kasteden, 251 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan terör örgütü FETÖ'ye kol kanat geren Almanya'nın ikiyüzlü ve riyakar tutumu ön plana çıkıyor.
FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
Darbe planı yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 25 kişiyi hiçbir silahlı etkinliğe katılmamasına rağmen direkt terörist ilan eden Almanya, Türk halkını tankla ezen uçakla bombalayan FETÖ'cü darbecileri ise koruma altına aldı.
FETÖ mensupları Almanya'ya vardıklarında örgüt üyeleri tarafından korunurken, oturum ve iltica talepleri konularında destek alabiliyor.
Ayrıca FETÖ'nün finans, medya, yargı ve asker sorumluları Almanya'da rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendirmeye devam edebiliyor.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan yaklaşık 1200 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.