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    • Güncel
    • 07.12.2022 14:47
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    • 07.12.2022 14:52
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    Bu da CHP'ye Kandil'den "ithal" danışman! Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Nuşirevan Elçi'nin PKK ve Abdullah Öcalan paylaşımları ortaya çıktı

    Son dakika haberi | 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP, 6'lı masa ile birlikte çalışmalarını sürdürürken; bir yandan da aday olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nundan ardı ardına hamleler gelmeye devam ediyor. 3 Aralık'ta yaptığı "vizyon" toplantısında ithal danışmanlarını tanıtan Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı. CHP lideri daha sonra bu ismi başdanışman olarak atadı. Başdanışmanlığa atanan Elçi'nin terör örgütü PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Bu da CHP’ye Kandil’den ithal danışman

    Türkiye adım adım 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürüyor. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı adayını Başkan Erdoğan olarak ilan ederken, muhalefet cephesinde ise aday krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı masa şuana kadar aday konusunda herhangi bir uzlaşıya varamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta açık açık aday olmak istediğini dile getirmesine rağmen; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını öne sürmesi masada dengeleri sarsıyor.

    İCAZET GEZİSİ SONRASI İTHAL DANIŞMAN
    Muhalefet cephesinde tüm bunlar yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda ABD ve İngiltere'ye icazet gezileri düzenleyerek buralarda kendisine "adaylık için destek" aradı. Bu ziyaretler sonrası CHP tarafından geçtiğimiz gün yapılan "İkinci Yüzyıla Çağrı" isimli vizyon toplantısında icazet gezileri sırasında görüştüğü isimleri danışman olarak tanıttı. İthal danışmanlar Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu ile sınır ötesine mesaj yolladı.


    *Yeni danışmanlardan Acemoğlu'nun 2019 yılında yazdığı "Dar Koridor" isimli kitapta Atatürk ve dönemin CHP'si için kurduğu cümleler partililerden tepki çekmişti.

    BİR DANIŞMAN DA KANDİL'İN DESTEĞİ İÇİN
    Yurt dışından atadığı danışmanların yanı sıra yurt içinde de adaylık için elini güçlendirmek isteyen CHP lideri, HDP'nin desteğini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Adaylık için HDP'nin desteğinin önemli olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi geçtiğimiz günlerde partiye kattı. HDP'nin desteğini daha da güçlendirmek için bir adım daha atan Kılıçdaroğlu, Elçi'yi kendisine "danışman" olarak atadı.

        PEKİ KİM BU NUŞİREVAN ELÇİ?
        CHP'de sözde "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, açılım sürecinde PKK'ya verdiği desteğin yanı sıra FETÖ kumpaslarını da desteklemesiyle tanınıyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarla da bulunan Elçi, Kandil'e yakınlığı ile biliniyor.

        İşte Elçi'nin PKK ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'lı paylaşımlarından bazıları
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        Haberler Güncel Bu da CHP'ye Kandil'den "ithal" danışman! Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Nuşirevan Elçi'nin PKK ve Abdullah Öcalan paylaşımları ortaya çıktı
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