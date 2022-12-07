Bu da CHP'ye Kandil'den "ithal" danışman! Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Nuşirevan Elçi'nin PKK ve Abdullah Öcalan paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye adım adım 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürüyor. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı adayını Başkan Erdoğan olarak ilan ederken, muhalefet cephesinde ise aday krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı masa şuana kadar aday konusunda herhangi bir uzlaşıya varamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta açık açık aday olmak istediğini dile getirmesine rağmen; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını öne sürmesi masada dengeleri sarsıyor.
İCAZET GEZİSİ SONRASI İTHAL DANIŞMAN
Muhalefet cephesinde tüm bunlar yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda ABD ve İngiltere'ye icazet gezileri düzenleyerek buralarda kendisine "adaylık için destek" aradı. Bu ziyaretler sonrası CHP tarafından geçtiğimiz gün yapılan "İkinci Yüzyıla Çağrı" isimli vizyon toplantısında icazet gezileri sırasında görüştüğü isimleri danışman olarak tanıttı. İthal danışmanlar Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu ile sınır ötesine mesaj yolladı.
*Yeni danışmanlardan Acemoğlu'nun 2019 yılında yazdığı "Dar Koridor" isimli kitapta Atatürk ve dönemin CHP'si için kurduğu cümleler partililerden tepki çekmişti.
BİR DANIŞMAN DA KANDİL'İN DESTEĞİ İÇİN
Yurt dışından atadığı danışmanların yanı sıra yurt içinde de adaylık için elini güçlendirmek isteyen CHP lideri, HDP'nin desteğini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Adaylık için HDP'nin desteğinin önemli olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi geçtiğimiz günlerde partiye kattı. HDP'nin desteğini daha da güçlendirmek için bir adım daha atan Kılıçdaroğlu, Elçi'yi kendisine "danışman" olarak atadı.