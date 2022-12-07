Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.12.2022 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2022 16:49
    ABONE OL

    Son dakika: Beştepe'de anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence değişikliği ele alınıyor.

    Beştepe’de anayasa toplantısı

    Son dakika haberi... Külliye'de Anayasa toplantısı başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılıyor

    BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK
    Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

    Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme hazır. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

    Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

    Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.

    Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak.

    "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asgari ücrette zam pazarlığı!
    Haberler Güncel Son dakika: Beştepe'de anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı
        SON DAKİKA