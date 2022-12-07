Son dakika: İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor

Anadolu Sohbetleri'nde konuşan Göksu, "CHP'li belediyelerin algı, manipülasyon, yalan rüzgarına karşı hakikatin gücünü kullanıyoruz" dedi. Göksu, İBB'nin 115 milyar bütçeli bir reklam ajansı olduğunu ifade etti.

CİDDİ BİR MANİPÜLASYON VAR

CHP'li belediyelerin algı yaptığını ifade eden Göksu, "CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı zaman zaman çıkıp sürekli bir acziyet rekreasyonuna iniyorlar. Yapamıyoruz ama, yapamıyoruz ama biz de bu amanın ne olduğunu sorduğumuzda çok cevap alamazsak da değişik spikolatif şeyler söyleniyor. Bize bu anlamda hakikatler ifade etmek adına her ilde gidip o ilin gerçeklerini de o ilin ilgili AK Parti Grup Başkanvekillerini içinde bulunduğu ortamda ve ilgili kentlerde aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamaları Ankara Grup Başkanvekilimiz yaptı. Böylece sırayla devam edeceğiz çünkü ciddi bir manipülasyon var. Gerçeklerle yaşananlar da yapılanlar arasındaki mesafeyi ölçtüğünüzde iş mesafe yok sıfır ve bunu biz söylediğimizde yapacaktık ama noktasına geliyorlar peki o zaman çık bunlara açıklayın dediğimizde başka şeyler oluyor" diye konuştu.