HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı