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    • Güncel
    • 07.12.2022 06:33
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    • 07.12.2022 06:57
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022

    Son dakika hava durumu haberleri | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yeni tahminleri yayınladı. Açıklanan hava durumu raporunda bugün 18 il için yağış uyarısı yapıldı. Bu illerden bazılarında kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafya sonu yurdun batı bölümlerinde yağışın etkili olacağı belirtilirken, doğu kesiminde ise güneşli havanın hakim olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı

    Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        EDİRNE °C, 13°C
        Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        TEKİRDAĞ °C, 12°C
        Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 13°C
        Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

        İZMİR °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 13°C
        Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 20°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Aksaya ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KAYSERİ °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            RİZE °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AĞRI °C, 2°C
            Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

            ERZURUM °C, 4°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            MALATYA °C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

            VAN °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 13°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 12°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                MARDİN °C, 11°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 14°C
                Az bulutlu

                7-11 ARALIK 2022 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022
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