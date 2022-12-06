Düzce'de yaralar sarılıyor! Bakan Kurum: 210 binanın yıkıldı, yenileri için ihale süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
210 BİNANIN YIKIMINI TAMAMLADIK
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, paylaşımında Düzce'de yapılması planlanana konutlara ilişkin görsellere de yer verdi.
581 BİNADA KONTROLLÜ YIKIM SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizildi.