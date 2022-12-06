Düzce'de yaralar sarılıyor! Bakan Kurum: 210 binanın yıkıldı, yenileri için ihale süreci başladı

581 BİNADA KONTROLLÜ YIKIM SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizildi.