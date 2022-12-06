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    • 06.12.2022 10:37
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    • 06.12.2022 10:50
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    Düzce'de yaralar sarılıyor! Bakan Kurum: 210 binanın yıkıldı, yenileri için ihale süreci başladı

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. " dedi.

    AJANSLAR
    Düzce’de yaralar sarılıyor! İhale süreci başladı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

    210 BİNANIN YIKIMINI TAMAMLADIK
    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Kurum, paylaşımında Düzce'de yapılması planlanana konutlara ilişkin görsellere de yer verdi.

    581 BİNADA KONTROLLÜ YIKIM SÜRÜYOR
    Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizildi.

        Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
        Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23.11.2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde; 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir.

        Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir.

        İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
        Açıklamada bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve 1 adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

            Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 adet kamu binasından 5'inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

            Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

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            Haberler Güncel Düzce'de yaralar sarılıyor! Bakan Kurum: 210 binanın yıkıldı, yenileri için ihale süreci başladı
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