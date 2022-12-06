Ankara'da kritik görüşme: Bakan Akar Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kabul edecek!

"TERÖRİZM ŞU ANDA TÜM ÜLKELER İÇİN CİDDİ PROBLEM"

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu aktaran Akar, "NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir." ifadelerini kullandı.