Son dakika: Düzce'deki 5.9'luk deprem! Bakan Kurum: 181 yapı ağır hasarlı, yıkılıp güvenli konutlar inşa edilecek

Son dakika haberi...Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Depreminde yaşandığı andan kısa bir süre sonra bölgeye harekete eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hem depremzedelerle temasta bulunmuş, hem de yapılan yardımlar ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİLİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kurum önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Her afette olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarını seferber etmek üzere afet bölgesinde olduğunu belirten Kurum, Düzce'de vatandaşlarla birlikte seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bilfiil bütün mesai arkadaşlarıyla yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.
Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için bütün kurumların seferberlik ruhuyla hareket ettiğini dile getirerek, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ile kent merkezinde hasar gören binaları tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini hızlı şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.
600'Ü AŞKIN GÖREVLİ GÖREV BAŞINDA
Bir taraftan geçici barınma, gıda ihtiyaçları giderilirken diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını aktaran Kurum, 600'ü aşkın görevlinin hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.
Kurum, riskli gördükleri binalarda yapı izleme ve lazer tarama cihazları, mobil laboratuvarlar ve araçlarla her türlü tespitin yapıldığına dikkati çekerek, hızlı bir şekilde hasar tespitlerini yapmanın ve vatandaşa bundan sonraki süreç için yol haritasını sunmanın en büyük arzuları olduğunu vurguladı.
Şu an itibarıyla kendilerine gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettiklerini belirten Kurum, "Tüm hasar tespit çalışmalarına da baktığımızda yüzde 70'e yakını yapılmış oldu ve toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu." dedi.
YIKIM VE TAŞINMA SÜRECİ
Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu tespitlerle bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını veriyoruz. Gönül birliğiyle bu süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecini Valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, yapılmış olan hasar tespit çalışmalarının e-devlet ile AFAD ve Bakanlık ofislerinden öğrenilebileceğini aktararak, "Burada az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.
"AFET KONUTLARIMIZI DA EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ"
Kurum, altyapılarını yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle 10 milyon lira kaynağın belediyelere aktarıldığını belirterek, daha önceki afetlerde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirdikleri gibi nasıl yeni yerleşim yerleri inşa ettilerse aynısını Düzce'de de yapacaklarını söyledi.
TOKİ'yle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kurum, daha önce açıkladıkları Sosyal Konut Projesi kapsamındaki evlere ilaveten ağır hasarlı binalar, acil yıkılacak binalar için projelerin hazırlandığını anlattı.
Kurum, bu projeleri mevcut sosyal konuta ilave edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
En kısa sürede merkezde zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binaların inşasını en kısa sürede yapıp vatandaşlarımıza teslime edeceğiz. Köylerimiz de var, köylerimizdeki evlerimize de tek katlı yine Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine, değerlerine, ihtiyaçlarına uygun şekilde tek katlı köy evlerimizin de inşasını yapıyor olacağız. Burada Düzceli vatandaşlarımız bizle omuz omuza hareket ettiler. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun, biz söz verdiğimiz bütün işlerimizi yaptığımız gibi yine afet konutlarımızı da en kısa sürede yapacağız.