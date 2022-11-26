Son dakika: Düzce'deki 5.9'luk deprem! Bakan Kurum: 181 yapı ağır hasarlı, yıkılıp güvenli konutlar inşa edilecek

Son dakika haberi...Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depreminde yaşandığı andan kısa bir süre sonra bölgeye harekete eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hem depremzedelerle temasta bulunmuş, hem de yapılan yardımlar ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kurum önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Her afette olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarını seferber etmek üzere afet bölgesinde olduğunu belirten Kurum, Düzce'de vatandaşlarla birlikte seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bilfiil bütün mesai arkadaşlarıyla yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için bütün kurumların seferberlik ruhuyla hareket ettiğini dile getirerek, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ile kent merkezinde hasar gören binaları tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini hızlı şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.