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    • Güncel
    • 24.11.2022 23:20
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    • 24.11.2022 23:31
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    5,9'luk Düzce depremi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de açıklamalarda bulunuyor.

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    Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor.
    - 3 bin 748 personel ve 812 araç Düzce'de görev aldı.
    - 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.
    - 20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı.
    - Bu depremin ivmesi yüksek, eşya zararları da söz konusu.
    - 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespiti çalışması yapıyor.
    - 818 hasar tespiti yapıldı, ağır hasaralı konutlarımız var.
    - 30 bin liraya kadar kira yardımı yapılacak.
    - 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız.
    - Ağır hasarlı konut için 30 bin liralık kira yardımı olacak.

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    Haberler Güncel 5,9'luk Düzce depremi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
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