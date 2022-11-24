5,9'luk Düzce depremi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor.

- 3 bin 748 personel ve 812 araç Düzce'de görev aldı.

- 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.

- 20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı.

- Bu depremin ivmesi yüksek, eşya zararları da söz konusu.

- 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespiti çalışması yapıyor.

- 818 hasar tespiti yapıldı, ağır hasaralı konutlarımız var.

- 30 bin liraya kadar kira yardımı yapılacak.

- 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız.

- Ağır hasarlı konut için 30 bin liralık kira yardımı olacak.