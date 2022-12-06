Suç örgütlerine "silindir" operasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar





Örgüte ait işletmelerdeki malzemelerin kaybolduğu veya çalındığı iddiası ile iş yeri çalışanı mağdur kişileri sorumlu tutarak zorla para talep ettikleri, para vermeyi reddeden bu kişileri ormana götürerek hortum ile darp ettikleri ve elektrik vererek işkence yaptıkları,



Et ve benzeri ürünleri satan esnaflardan ürünlerinin bozuk olduğu iddiası ile sözde ceza kestiklerini belirterek silah zoru ile haraç istedikleri ve kendilerine karşı gelen bölge esnafını darp ettikleri ve silahlı saldırı düzenledikleri,

Ruhsatsız işlettikleri pazaryerlerindeki usulsüzlüğünü tespit eden Belediye görevlilerinden zarara uğradıklarını öne sürerek ve sözde ceza kestiklerini belirterek tehdit yoluyla para istedikleri,



Rüşvet yolu ile kontrollerine aldıkları Kamu Kurumu yöneticileri aracılığı ile örgüt üyelerini bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdikleri ve bu kişiler sayesinde paravan şirketler ile girdikleri kamu ihalelerini kazandıkları ve esnafın veya vatandaşların bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettikleri,



Haraç vermeyi reddeden eğlence mekânlarında hesap ödemeyerek kasıtlı olarak taşkınlık ve silahlı kavga çıkarttıkları, bu yöntemle müşteri kaybeden işletme sahiplerini iflasa sürükledikleri ve akabinde bu işyerlerinin işletmeciliğini veya sözde güvenliğini zorla alarak kendilerine yasadışı gelir elde ettikleri,