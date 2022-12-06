Suç örgütlerine "silindir" operasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütlerine yönelik başlatılan "silindir" operasyonuyla ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu.
50 İLDE "SİLİNDİR" OPERASYONU
18 mafya tipi suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 55 suç grubuna yönelik 50 ilde "silindir" operasyonu başlatıldığını belirten Bakan Soylu, 502 şüpheliden 400 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Suç örgütlerine yönelik 2022 yılındaki operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı.
Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonda, yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları da ortaya çıktı.
İşte madde madde suç örgütlerinin yöntemleri:
SİLİNDİR OPERASYONUNDA TESPİTİ YAPILAN SUÇ YÖNTEMLERİ
Tefecilik faaliyetleri ile borçlandırdıkları ve silah zoru ile senet imzalattırdıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenledikleri ve mağdur şahısları ailelerinin yanında darp ettikleri anları kayıt altına alarak bu görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksatlı diğer mağdurlara izlettikleri ve ölümle tehdit ettikleri bu kişileri intihara sürükledikleri,
ÇİFTLİK EVİNDE DARP VE TECAVÜZ
Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri esnasında Metamfetamin isimli uyuşturucu maddesinin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadın şahsı zorla kaçırarak örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri,